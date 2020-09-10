Marquinhos Gabriel aceita adequação de salário e é reintegrado ao elenco do Cruzeiro

Crédito: Marquinhos volta ao Cruzeiro após breve período o Furacão-(Vinnicius Silva/Cruzeiro

O meio-campista Marquinhos Gabriel, que estava emprestado ao Athletico Paranaense, foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro e reforçará a equipe na busca de uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. O atleta passará a treinar sob o comando do treinador Ney Franco a partir da próxima semana.

Campeão Mineiro pela Raposa em 2019, Marquinhos Gabriel retorna ao Cruzeiro com seus vencimentos readequados à realidade financeira atual do Clube.

Marquinhos Gabriel começou sua carreira pelo Internacional, em 2009, e conta com passagens ainda pelo Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras, Santos e Corinthians, além da experiência em equipes do futebol internacional. O jogador, de 30 anos, vai ser mais uma opção de armação de jogadas no meio de campo, ao lado de Régis e Maurício que ainda não conseguiram se firmar na equipe este ano.