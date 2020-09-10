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Marquinhos Gabriel aceita adequação de salário e é reintegrado ao elenco do Cruzeiro

O jogador deixou o Athletico-PR recentemente e aceitou o teto salarial que a Raposa estabeleceu para pagar os seus jogadores...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 17:04
Crédito: Marquinhos volta ao Cruzeiro após breve período o Furacão-(Vinnicius Silva/Cruzeiro
O meio-campista Marquinhos Gabriel, que estava emprestado ao Athletico Paranaense, foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro e reforçará a equipe na busca de uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série A do ano que vem. O atleta passará a treinar sob o comando do treinador Ney Franco a partir da próxima semana.
Campeão Mineiro pela Raposa em 2019, Marquinhos Gabriel retorna ao Cruzeiro com seus vencimentos readequados à realidade financeira atual do Clube.
Marquinhos Gabriel começou sua carreira pelo Internacional, em 2009, e conta com passagens ainda pelo Avaí, Sport, Bahia, Palmeiras, Santos e Corinthians, além da experiência em equipes do futebol internacional. O jogador, de 30 anos, vai ser mais uma opção de armação de jogadas no meio de campo, ao lado de Régis e Maurício que ainda não conseguiram se firmar na equipe este ano.
O contrato do jogador com o Cruzeiro é válido até 31 de dezembro de 2021 e ele já foi reativado no BID, da CBF, dando condições legais para que ele atue pelo clube. Como é um contrato antigo, a punição aplicada pela FIFA não vale para a reintegração de Marquinhos Gabriel ao elenco estrelado. A passagem de Marquinhos Gabriel no Athletico foi de pouco sucesso. Foram 18 jogos, com três gols marcados, além de dar três assistências com a camisa do Furacão.

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