Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marquinhos decide no fim, Flamengo vence o Minas e se mantém invicto na Champions League das Américas
futebol

Marquinhos decide no fim, Flamengo vence o Minas e se mantém invicto na Champions League das Américas

Rubro-Negro derrota o rival brasileiro por 96 a 93, segue na liderança grupo D da competição e encaminha vaga no Final 8...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 19:54
Crédito: Divulgação/FIBA
Em duelo decidido nos segundos finais, o Flamengo venceu o Minas por 96 a 93 na noite desta terça-feira pela Champions League das Américas, em Belo Horizonte. O clube rubro-negro liderou o placar desde o primeiro quarto, mas sofreu pressão último quarto e precisou de uma bola de três salvadora de Marquinhos no fim para vencer a partida - válida pelo grupo D da competição.Além de herói, Marquinhos foi o cestinha do time carioca no duelo, com 20 pontos e oito rebotes. Os estrangeiros Luke Martinez (19 pontos) e Chuzito González (13) também foram importantes para o triunfo rubro-negro. Pela equipe mineira, o destaque foi David Jackson, com 31 pontos.
Com três vitórias em três partidas, o Flamengo chegou aos seis pontos e encaminhou vaga no Final 8 - próxima fase do torneio. O Minas é o segundo colocado, com um jogo a mais, e o Instituto Córdoba (ARG) é o lanterna da chave. Minas e Fla voltam a se enfrentar no dia 25 de março, em Buenos Aires.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados