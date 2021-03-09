Marquinhos decide no fim, Flamengo vence o Minas e se mantém invicto na Champions League das Américas

Em duelo decidido nos segundos finais, o Flamengo venceu o Minas por 96 a 93 na noite desta terça-feira pela Champions League das Américas, em Belo Horizonte. O clube rubro-negro liderou o placar desde o primeiro quarto, mas sofreu pressão último quarto e precisou de uma bola de três salvadora de Marquinhos no fim para vencer a partida - válida pelo grupo D da competição.Além de herói, Marquinhos foi o cestinha do time carioca no duelo, com 20 pontos e oito rebotes. Os estrangeiros Luke Martinez (19 pontos) e Chuzito González (13) também foram importantes para o triunfo rubro-negro. Pela equipe mineira, o destaque foi David Jackson, com 31 pontos.