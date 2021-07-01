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Marlon vai se apresentar ao Fluminense na próxima semana; futuro ainda está indefinido

Contrato com o clube da Turquia se encerrou no último dia 30; Tricolor tem Egídio, Danilo Barcelos e Jefté para o setor no time principal...

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 16:59
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com o término oficialmente do contrato de empréstimo com o Trabzonspor, da Turquia, na última quarta-feira, o lateral-esquerdo Marlon é novamente jogador do Fluminense. Ainda não há definição sobre o futuro do atleta, mas ele se apresenta novamente no CT Carlos Castilho na próxima semana, entre segunda e terça-feira, quando também haverá uma reunião com o representante e o clube para resolver os próximos passos.
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Marlon estava emprestado aos turcos e se despediu do clube, que não exerceu a opção de compra, no dia 17 de maio. Ele retornou ao Brasil e estava de férias. Durante este período, o estafe recebeu sondagens de clubes nacionais e de fora, mas a definição só acontecerá após a reunião com o Flu, onde tem contrato até dezembro de 2022, na segunda.
Aos 25 anos, Marlon se adaptou bem e foi titular em 37 dos 38 jogos disputados na Turquia na última temporada. Ele deixou o Flu em 2019, quando foi emprestado ao Boavista, de Portugal, e fez 28 partidas e dois gols. Revelado no Criciúma, o lateral chegou às Laranjeiras em 2017. Em três anos fez 46 jogos e um gol.
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Atualmente para a lateral-esquerda, o Fluminense tem o titular Egídio, além de Danilo Barcelos como reserva imediato. O jovem Jefté, joia da base, vem treinando com o elenco principal e sendo observado por Roger Machado, apesar de não ter tido oportunidades. Outro jogador para a posição que retornou recentemente foi Mascarenhas, que está treinando com o Sub-23. O Fluminense está atento ao mercado para tentar reforçar a equipe. No entanto, o técnico Roger Machado afirmou, em entrevista coletiva, que a lateral-esquerda não é uma das prioridades do clube neste momento.
- Neste momento não definimos as posições. Definitivamente precisamos buscar, mas não temos definição. A lateral-esquerda não é pauta, até porque temos o Jefté também, que é da casa, está surgindo e temos carinho. Não queremos trancar a ascensão de mais um jogador do clube - afirmou.

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