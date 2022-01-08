futebol

Marlon pode deixar o Fluminense para retornar ao Leste Europeu

Lateral-esquerdo estava emprestado ao Trabsonzpor, da Turquia, antes de voltar para o Brasil e recebeu proposta de clube da Europa...
LanceNet

08 jan 2022 às 18:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 18:01

O Fluminense pode perder mais um integrante do elenco até o final da temporada. Após voltar às Laranjeiras e conquistar a titularidade em 2021, Marlon recebeu uma proposta da Europa, que deve ser apresentada à diretoria tricolor na próxima segunda-feira. A informação do interesse foi divulgada pelo jornalista Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, e os detalhes foram apurados pela reportagem do LANCE!Desde 2018 no Flu, Marlon chegou como empréstimo do Criciúma e foi contratado logo depois da primeira temporada. Porém, o lateral não se firmou no clube, que optou por emprestá-lo ao português Boavista e ao turco Trabzonspor para que o jogador adquirisse experiência.
Nesta temporada, o camisa 30 retornou ao time e teve um papel importante na reta final do Brasileiro, período em que conquistou a vaga entre os titulares, além de ter contribuído com três assistências. Agora, o Flu não deseja mais emprestar Marlon, e só deve aceitar caso a venda se concretize. Aos 24 anos, Marlon se destacou no futebol do Leste Europeu, região para onde deve voltar caso a negociação avance. Na Turquia, conquistou a Supertaça e foi titular em sua passagem pelo Trabzonspor. O Fluminense, por sua vez, acertou a contratação de Cristiano, do Sheriff, para a posição. O novo lateral-esquerdo deve ser anunciado em breve.
Marlon completou 13 jogos pelo Fluminense em 2021

