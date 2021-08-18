Marlon Góes produz clipe da campanha presidencial de Leila Pereira; confira

Crédito: Arquivo Pessoal

Favorita na eleição presidencial do Palmeiras, a empresária Leila Pereira preparou, junto do cantor Marlon Góes, um clipe oficial para lançar sua campanha ao cargo máximo da política palestrina. O vídeo foi publicado nesta terça-feira (17)

Presidente da FAM e da Crefisa, principais patrocinadoras do Maior Campeão Nacional, Leila sempre deixou claro o seu desejo de presidir a agremiação. Por isso, anunciou, na última segunda-feira, que iria concorrer ao cargo, prometendo um “time vitorioso e transparência”.Desde 2015, quando assumiu o posto de patrocinadora máster do Palmeiras, por meio de suas empresas, Crefisa e FAM, Leila vem se fortalecendo exponencialmente como o principal nome político do Verdão. Sua base de aliados vem pavimentando o caminho através do aumento de mandato presidencial para três anos e sua nomeação como conselheira.

Segue o impasse sobre quem enfrentará a favorita à cadeira do Palmeiras, mas a tendência é que Savério Orlandi represente a oposição. Ele foi diretor de futebol na gestão de Affonso Della Monica e também foi membro do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). Antes, Luiz Pastore (MDB), que é suplente do Senado Federal pelo Espírito Santo, foi ventilado como possível candidato, mas não avançou na função.Para uma terceira via, que tende a ser meramente protocolar, o nome de Paulo Jussio, de 40 anos, aparece como uma possibilidade plausível. Ele foi diretor nas gestões de Paulo Nobre e Maurício Galiotte e está no Conselho Deliberativo desde 2013. Ainda assim, não há qualquer movimento de oficialização a respeito dessa possível chapa para as eleições.