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Marlon Freitas confirma sondagem do Botafogo, mas garante foco no Atlético-GO

Alvinegro fez um contato ao Dragão em relação ao meio-campista, mas não deve contratar jogadores para a posição no momento...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 21:02

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 21:02

Crédito: Paulo Marcos/Atlético-GO
Com a iminente saída de Alex Santana, com venda encaminhada para o Ludogorets, da Bulgária, o Botafogo observou o mercado por um possível substituto na semana passada. Um dos nomes ventilados em General Severiano foi o de Marlon Freitas, atualmente no Atlético-GO.
O Alvinegro fez uma sondagem e perguntou a situação do jogador, mas as conversas não avançaram. O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo resolveu, por agora, dar uma pausa nas pesquisas por um novo meio-campista e apostar nas peças que já estão no elenco. Marlon Freitas, contudo, comentou sobre o interesse do Glorioso.
- Realmente fui sondado pelo Botafogo, mas estou feliz aqui no Atlético-GO. Tenho contrato de dois aqui, cheguei esse ano no clube. Pessoal gosta muito de mim aqui no Dragão. Mas fico feliz em saber da procura do Botafogo, é um excelente clube, já passaram vários craques lá. Meu foco é aqui no Atlético, tenho certeza que vamos fazer um grande ano - afirmou, ao LANCE!.
Revelado pelo Fluminense, Marlon Freitas tem 12 jogos pelo Dragão e um gol marcado. Luiz Antônio, ex-Flamengo, foi outro nome estudado pela diretoria, mas já descartado.

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