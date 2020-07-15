Marlon Freitas confirma sondagem do Botafogo, mas garante foco no Atlético-GO

Crédito: Paulo Marcos/Atlético-GO

Com a iminente saída de Alex Santana, com venda encaminhada para o Ludogorets, da Bulgária, o Botafogo observou o mercado por um possível substituto na semana passada. Um dos nomes ventilados em General Severiano foi o de Marlon Freitas, atualmente no Atlético-GO.

O Alvinegro fez uma sondagem e perguntou a situação do jogador, mas as conversas não avançaram. O Comitê Executivo de Futebol do Botafogo resolveu, por agora, dar uma pausa nas pesquisas por um novo meio-campista e apostar nas peças que já estão no elenco. Marlon Freitas, contudo, comentou sobre o interesse do Glorioso.

- Realmente fui sondado pelo Botafogo, mas estou feliz aqui no Atlético-GO. Tenho contrato de dois aqui, cheguei esse ano no clube. Pessoal gosta muito de mim aqui no Dragão. Mas fico feliz em saber da procura do Botafogo, é um excelente clube, já passaram vários craques lá. Meu foco é aqui no Atlético, tenho certeza que vamos fazer um grande ano - afirmou, ao LANCE!.