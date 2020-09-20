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Marlon está perto de ser contratado pelo Fulham, da Inglaterra; Flu e Barça têm direito a parte do valor

Revelado nas categorias de base do Fluminense, zagueiro foi contratado pelo Barcelona em 2016. Jogador passou pelo Nice, por empréstimo, antes de chegar ao Sassuolo, da Itália...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 19:57

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 19:57
Crédito: Divulgação
O zagueiro brasileiro Marlon, que é do Sassuolo e foi revelado no Fluminense, está de perto de trocar de clube no futebol europeu. De acordo com informações da "Sky Sports", o defensor recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) do Fulham, da Inglaterra, e será reforço do clube da Terra da Rainha.Segundo o portal, as negociações estão avançadas e dependem apenas do aval do Barcelona para serem concluídas. O clube espanhol comprou Marlon quando o jogador deixou o Fluminense. Os catalães têm a preferência de recompra do atleta, algo que não deverá ser exercido.
BARÇA E FLU RECEBERÃO PARTE DO VALOR​Com a conclusão da negociação, não será apenas o Sassuolo que receberá o valor da transferência. Por contrato, o Barcelona tem direito a 50% da quantia, pois assegurou metade do passe do atleta. Portanto, o clube blaugrana ficará com 7,5 milhões de euros (R$ 47 milhões).
Além do Barcelona, o Fluminense, por ser o clube formador do atleta, também terá direito a parte do valor. O clube das Laranjeiras receberá 3,5% dos 15 milhões de euros, ou seja, 525 mil euros (cerca de R$ 3,3 milhões).

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