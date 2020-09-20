Marlon está perto de ser contratado pelo Fulham, da Inglaterra; Flu e Barça têm direito a parte do valor

O zagueiro brasileiro Marlon, que é do Sassuolo e foi revelado no Fluminense, está de perto de trocar de clube no futebol europeu. De acordo com informações da "Sky Sports", o defensor recebeu uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 94 milhões) do Fulham, da Inglaterra, e será reforço do clube da Terra da Rainha.Segundo o portal, as negociações estão avançadas e dependem apenas do aval do Barcelona para serem concluídas. O clube espanhol comprou Marlon quando o jogador deixou o Fluminense. Os catalães têm a preferência de recompra do atleta, algo que não deverá ser exercido.
BARÇA E FLU RECEBERÃO PARTE DO VALORCom a conclusão da negociação, não será apenas o Sassuolo que receberá o valor da transferência. Por contrato, o Barcelona tem direito a 50% da quantia, pois assegurou metade do passe do atleta. Portanto, o clube blaugrana ficará com 7,5 milhões de euros (R$ 47 milhões).
Além do Barcelona, o Fluminense, por ser o clube formador do atleta, também terá direito a parte do valor. O clube das Laranjeiras receberá 3,5% dos 15 milhões de euros, ou seja, 525 mil euros (cerca de R$ 3,3 milhões).