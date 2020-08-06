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Marlon é regularizado no BID, mas aguarda definição de futuro no Flu

Jogador se reapresentou no CT Carlos Castilho na última terça-feira, mas, como há concorrência na posição, ainda pode ser negociado novamente...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:52

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:52

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O lateral-esquerdo Marlon já está liberado para voltar a vestir a camisa do Fluminense se assim Odair Hellmann quiser. Nesta quinta-feira, o contrato do jogador foi novamente registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele treina com o restante do elenco desde terça no CT Carlos Castilho, quando se reapresentou ao Tricolor. No entanto, o futuro no clube ainda não está certo.
Aos 23 anos, Marlon retornou após empréstimo ao Boavista, de Portugal. Fluminense e os representantes do jogador ainda estão em conversas para definir os planos para futuro do lateral. O LANCE! apurou que existem algumas sondagens e uma proposta de um time da Turquia por ele, mas enquanto não há definição ele está à disposição do Tricolor.
Atualmente, o Flu conta na posição com Egídio e Orinho, que tem contrato apenas até o final deste ano e precisaria renovar para estar disponível até o final do Brasileirão, em fevereiro.
O contrato de Marlon com o Flu é válido até o fim de 2021. O jogador chegou a ficar próximo de ir para o Trabzonspor, da Turquia. No entanto, o clube acabou punido pela FIFA por desrespeitar o fair play financeiro e as sondagens esfriaram. O time turco que fez proposta pelo atleta desta vez é outro.
Após se destacar no Criciúma, Marlon chegou ao Fluminense em 2017. Ele tem 46 partidas com a camisa tricolor e um gol marcado. No Boavista, fez 28 jogos e dois gols.

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