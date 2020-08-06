Marlon é regularizado no BID, mas aguarda definição de futuro no Flu

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O lateral-esquerdo Marlon já está liberado para voltar a vestir a camisa do Fluminense se assim Odair Hellmann quiser. Nesta quinta-feira, o contrato do jogador foi novamente registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Ele treina com o restante do elenco desde terça no CT Carlos Castilho, quando se reapresentou ao Tricolor. No entanto, o futuro no clube ainda não está certo.

Aos 23 anos, Marlon retornou após empréstimo ao Boavista, de Portugal. Fluminense e os representantes do jogador ainda estão em conversas para definir os planos para futuro do lateral. O LANCE! apurou que existem algumas sondagens e uma proposta de um time da Turquia por ele, mas enquanto não há definição ele está à disposição do Tricolor.

Atualmente, o Flu conta na posição com Egídio e Orinho, que tem contrato apenas até o final deste ano e precisaria renovar para estar disponível até o final do Brasileirão, em fevereiro.

O contrato de Marlon com o Flu é válido até o fim de 2021. O jogador chegou a ficar próximo de ir para o Trabzonspor, da Turquia. No entanto, o clube acabou punido pela FIFA por desrespeitar o fair play financeiro e as sondagens esfriaram. O time turco que fez proposta pelo atleta desta vez é outro.