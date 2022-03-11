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futebol

Marlon e David Duarte retomam treinamentos sem limitações no CT do Fluminense

Lateral e Zagueiro voltaram a treinar junto ao elenco mas devem ser poupados no próximo jogo; Fred se encontra na mesma situação...
LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2022 às 18:14

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:14

No último treinamento antes de enfrentar o Boavista, o Fluminense contou com três retornos. Além de Fred, Marlon e David Duarte também compareceram no CT Carlos Castilho e fizeram a preparação sem restrições. Os jogadores não devem atuar no jogo deste sábado, pela 11ª rodada da Taça Guanabara. A informação foi divulgada pelo 'ge' e confirmada pelo LANCE!Marlon sentiu dores durante treinamento no CT do Flu. Já o zagueiro David Duarte sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda durante o jogo contra o Nova Iguaçu, e precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo. A previsão é de que eles sejam relacionados a partir da próxima semana. Neste sábado, o Fluminense encara o Boavista, às 16h, no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema. O jogo é válido pela rodada da Taça Guanabara e será transmitido pelo pay-per-vier e Tempo Real do LANCE!
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Crédito: MarlonsentiudoresnojoelhodurantetreinamentonoCTdoFluminense(MailsonSantana/FluminenseFC

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