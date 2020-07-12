Marlon, do Sassuolo, celebra vitória sobre a Lazio e boa fase no Italiano

Quatro vitórias seguidas e seis jogos invictos. Este é o retrospecto recente do Sassuolo no Campeonato Italiano. A vitória deste sábado foi heroica e com gol nos acréscimos. Contra a vice-líder Lazio, fora de casa, o time do zagueiro brasileiro Marlon, que foi titular, marcou o gol da vitória por 2 a 1 aos 46 minutos do segundo tempo, com Caputo.
A vitória deixa o Sassuolo com 46 pontos ganhos e na briga por uma vaga na Liga Europa. Marlon celebrou a conquista de mais três pontos e diz confiar na vaga para a competição internacional.
- Nosso grupo está de parabéns. Estamos vivendo uma fase excelente na competição e, contra a Lazio, mostramos que temos força para conquistar essa vaga na Liga Europa. Ganhamos do vice-líder e fora de casa. Agora é seguir trabalhando com a cabeça no lugar para poder alcançar nossos objetivos. Vamos buscar essa vaga - entende o defensor.
O próximo compromisso do Sassuolo é contra a Juventus, atual líder, nesta quarta-feira.