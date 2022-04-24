Marlon admite atuações aquém do esperado no Fluminense e comenta vaias: 'Torcedor é passional'

O Fluminense contina sem vencer em casa neste Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Internacional por 1 a 0, a torcida perdeu a paciência no Maracanã e vaiou a equipe. Titular pela primeira vez na temporada, o lateral-esquerdo Marlon falou sobre as reações vindas da arquibancada e lamentou a atuação do time na partida válida pela terceira rodada.

- Sabemos que o torcedor é passional. As famílias vêm para o estádio para ver a vitória do seu time, ver jogar bonito. Mas o futebol é diferente, todos entram para ganhar. Infelizmente hoje não foi nosso dia, ficamos muito aquém do que o torcedor espera. Nosso time tem condições, tem recurso para brigar pelos resultados. Mas hoje não seguimos o plano que o Abel traçou para desempenhar o que foi combinado. Quando você joga uma competição como o Brasileirão, que é decidido nos detalhes, tem que estar concentrado para ter eficiência. Torcedor é passional, mas o futebol é resultadista. Quando você ganha está tudo bem, quando perde está mal. Não tem terra arrasada, vamos analisar o que fizemos de correto para conseguir as vitórias - analisou.

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Desde que bateu o Flamengo na final do Campeonato Carioca, o Flu venceu Oriente Petrolero (BOL), Cuiabá e Vila Nova, empatou com o Santos e perdeu para Junior Barranquilla (COL) e neste sábado para o Internacional. As atuações ruins tem sido frequentes.

- Precisamos vencer, contamos com o apoio do nosso torcedor. Precisamos de uma vitória para pegar confiança, pegar um ritmo de novo e atingir um bom desempenho. É um jogo difícil, sabemos que as equipes argentinas competem muito bem. Temos que ter cabeça fria, virar a chave. É uma competição que a gente ambiciona muito, queremos todas, claro, mas temos que ter cabeça fresca. É uma partida totalmente diferente da de hoje, mas temos que ter um desempenho técnico e tático melhor para não sermos surpreendidos como fomos.

Marlon fez apenas a segunda partida nesta temporada. Na partida passada pela Copa do Brasil, ele entrou no segundo tempo e precisou de um minuto para dar uma assistência na virada do Flu por 3 a 2 sobre o Vila Nova.

- No futebol não se pode escolher momento para jogar ou contra quem. Você tem que estar preparado, se dedicar para toda oportunidade que vier, poder contribuir. Sabemos que temos um elenco qualificado, com jogadores esperando para ter sequência. Temos que trabalhar firme, sabemos que a sequência é desgastante. Nas próximas semanas teremos jogos com algumas viagens malucas praticamente, o calendário exige isso. Mas temos que estar preparados porque todos vão jogar e tem que agarrar a oportunidade - disse.