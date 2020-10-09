Marllon treina com o elenco e deve ser relacionado contra o Ceará

O Corinthians treinou na tarde desta sexta como preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou o penúltimo treino antes da partida diante do Ceará, que acontecerá no próximo domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 15ª rodada da competição nacional.O técnico Dyego Coelho contou com um reforço para a atividade do dia. O zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, foi reintegrado e já treinou com o restante do elenco. Vale lembrar que ele foi chamado de volta devido a lesão de Danilo Avelar, que ficará afastado por oito meses.