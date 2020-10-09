Marllon treina com o elenco e deve ser relacionado contra o Ceará

O Corinthians treinou na tarde desta sexta como preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. No CT Dr. Joaquim Grava, o Timão realizou o penúltimo treino antes da partida diante do Ceará, que acontecerá no próximo domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Castelão, pela 15ª rodada da competição nacional.O técnico Dyego Coelho contou com um reforço para a atividade do dia. O zagueiro Marllon, que estava emprestado ao Cruzeiro, foi reintegrado e já treinou com o restante do elenco. Vale lembrar que ele foi chamado de volta devido a lesão de Danilo Avelar, que ficará afastado por oito meses.
- Feliz em estar de volta. Infelizmente a causa não foi boa. Desejo muita força ao Avelar. Vou trabalhar bastante para ajudar meus companheiros e quero estar pronto para dar conta do recado - disse o atleta, que vestirá a camisa 25.
Após o aquecimento, Coelho preparou um trabalho de organização defensiva e pressão na saída de bola adversária.
Na manhã deste sábado (10), no CT, o clube faz o último treino preparatório para a partida diante dos cearenses. Após a movimentação, a equipe viaja a Fortaleza, local da partida, em voo fretado.