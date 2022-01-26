Mário revela duas propostas para jogadores no Fluminense e explica negociação de Gabriel Teixeira

Não é novidade que o Fluminense depende da venda de jogadores para ter mais equilíbrio financeiro. O próximo a deixar o clube pode ser o meia-atacante Gabriel Teixeira, que recebeu proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes. O Flu recusou a oferta, mas irá fazer uma contraproposta. O prediente Mário Bittencourt, em entrevista às crianças da "Flu Camp", projeto do clube para pessoas de cinco a 13 anos viverem a rotina de um jogador de futebol por uma semana, falou sobre a negociação.— A janela de transferências fecha no fim de janeiro. Até o último dia existe a possibilidade de alguém sair. Estamos com duas propostas para alguns jogadores, ainda não aceitamos. Estamos avaliando a questão de preço. A tendência é a de que até o final da janela a gente faça alguma venda sim, pois é muito importante para aliviar o caixa do clube e termos condições de fazermos uma boa temporada. O Gabriel (Teixeira) tem uma proposta, não aceitamos e estamos negociando. Se chegar nos valores que achamos interessante, a tendência é a de que façamos a venda até o final de janeiro.

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O Fluminense contratou oito reforços para a temporada e estreia nesta quinta-feira, às 20h30, diante do Bangu no Estádio Luso-Brasileiro. Um dos maiores nomes foi o goleiro Fábio, que chega para disputar vaga com Marcos Felipe e Muriel. Mário explicou a decisão pela negociação com o jogador de 41 anos.

— Quando trouxemos o Fábio foi porque precisamos ter três goleiros em alto nível porque disputamos quatro competições, até por conta da Covid-19. A decisão sobre quem joga é do treinador. São três grandes goleiros, e o Abel deve estar em uma sinuca sobre quem vai colocar, mas acredito que inicie com quem terminou, o Marcos Felipe. Não trouxemos ninguém para ser reserva de ninguém, queremos três bons. Temos o Pedro Rangel, que faz o Sub-23 e nos atende, mas é jovem.Além de Fábio, Felipe Melo, Willian Bigode, David Duarte, Mario Pineida, Germán Cano, Nathan e Cristiano foram os outros contratados. Neste momento o Flu não busca mais nomes.

— As contratações para o ano, a princípio, concluímos. Mas ao longo do tempo alguns vão saindo porque são vendidos ou se machucam e normalmente no meio do ano contratamos para repor. Mas no momento todos os jogadores que trouxemos vão seguir - concluiu.