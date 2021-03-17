Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Mário destaca que posição do Fluminense é contra a mudança do nome do Maracanã
futebol

Mário destaca que posição do Fluminense é contra a mudança do nome do Maracanã

Presidente do Fluminense lembrou a importância do jornalista Mário Filho para a construção do estádio...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:38
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Em entrevista ao programa Seleção Sportv, na tarde desta quarta-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que o posicionamento do clube é contrário a mudança do nome do Maracanã. Como justificativa, ele lembrou a importância do jornalista Mário Filho, que dá nome ao local, para construção do estádio.
> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores- A posição do Fluminense é contrária a mudança do nome, eu acho que esse estádio é conhecido mundialmente como Maracanã e como estádio jornalista Mário Filho. Eu acho quem minimamente conhece a história do futebol brasileiro sabe a importância que o Mário Filho teve para a construção do estádio.
- Então, assim, eu acho, sinceramente, sem nenhuma crítica pessoal, nenhuma crítica política, eu não posso me posicionar dessa forma, mas me posiciono como um desportista, que sou. O Maracanã faz parte da história do Rio de Janeiro, e da história do futebol brasileiro do (futebol) mundial.Mário destacou que o Pelé é o "maior jogador da história do futebol mundial", mas que existem outras formas de homenagear o Rei do Futebol.
- Não vejo nenhum sentido na mudança do nome, apesar da enorme importância do maior jogador da história do futebol mundial, que é o Pelé. Acho que o Pelé pode receber essa homenagem de várias outras formas, já existem outros estádios com o nome do Pelé no Brasil.
- A gente pode homenagear o próprio Pelé dentro do próprio Maracanã, como ele já é homenageado, mas acho que a troca, sinceramente, não vejo cabimento nela. Vamos esperar a decisão que vem do governo estadual.
No começo do mês, os deputados da Assembleia legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) votaram a favor do projeto de renomeação do Maracanã. Caso o Governador em exercício do estado, Claudio Castro, sancione a proposta, o Estádio Jornalista Mário Filho passará a ser chamado de Estádio Edson Arantes do Nascimento - Rei Pelé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados