Mário Bittencourt vê Fluminense com chance de título da Libertadores: 'Mais alcançável que o do Brasileiro'

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O Fluminense está confirmado na Libertadores de 2021. Seja nas primeiras fases ou já nos grupos, o Tricolor garantiu a vaga pelo Campeonato Brasileiro. E o presidente Mário Bittencourt acredita que o time tem condições de conquistar o título inédito. Durante o programa pré-jogo na FluTV antes da partida contra o Fortaleza, no Maracanã, o mandatário avaliou as chances.

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- Talvez a torcida e vocês entendam como contrassenso o que eu vou falar, mas vou deixar vocês muito esperançosos. Atingir o título da Libertadores é mais alcançável quando você tem dificuldade financeira do que o do Campeonato Brasileiro. Porque o Brasileiro são 38 rodadas, quase um ano de campeonato. A Libertadores é dividida em grupos, tem sorteio, mata-mata, força de jogar em casa - avaliou.

- A prova do que estou falando é que os clubes da Argentina, que normalmente estão disputando as finais, têm orçamentos muito menores que os grandes clubes do futebol brasileiro. Isso significa que é uma competição que temos chance sim de buscar o título. Nós acreditamos nisso e acreditamos porque, neste momento, temos um projeto sólido e com jogadores que são identificados com a instituição, que é o que os clubes da América do Sul buscam: jogadores identificados com o clube, com o escudo, com a instituição. Estamos bastante animados - completou.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROSobre a temporada de 2021, o Fluminense jogará o início do Campeonato Carioca com o time Sub-23 e incluirá alguns atletas com pouco espaço no elenco principal. Um deles é o meia Paulo Henrique Ganso, que perdeu espaço ao longo de 2020.

- Nós vamos usar um time que é mesclado entre o Sub-23 e jogadores do profissional que não estavam jogando. O Ganso é um deles. Ele vai iniciar jogando o Estadual - afirmou.

Ainda sobre o trabalho que irá se iniciar, Mário Bittencourt elogiou a chegada de Roger Machado e falou sobre a escolha.

- O Paulo (Angioni) já tinha tentado trazer o Roger antes de eu ser presidente e já achava ele um nome interessante do ponto de vista técnico. Eu tinha duas opções quando trouxe o Odair: era ele ou o Roger. Não aconteceu o Roger naquele momento. E agora estamos conseguindo concretizar uma coisa que a gente acredita. E só para ver que ele é um treinador desejado, ele estava negociando conosco e com o Athletico-PR. E assim que efetivamos o anúncio, recebi um áudio do Paulo Autuori me parabenizando pela contratação e lamentando o fato de não ter conseguido o levar para lá. Não tenho dúvida que o coração tricolor dele pesou, com a história que ele tem aqui.

Um dos jogadores mais questionados pela torcida, o volante Hudson foi defendido pelo mandatário. Ele vai se reapresentar ao São Paulo, pois está emprestado apenas até o fim deste mês. Ainda há chances de um retorno, mas o Flu não fará loucuras para tê-lo.