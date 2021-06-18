Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, apresenta balanço geral dos dois anos de gestão

Crédito: Mário Bittencourt mostrou os números da dívida do Fluminense ao longo de sua gestão (Reprodução/FluTV

O presidente do Fluminense Mário Bittencourt apresentou, nesta sexta, um balanço dos dois anos de sua gestão. Com isso, o mandatário ressaltou que das 100 propostas, 60 foram executadas, 18 estão em andamento, 12 foram impactadas pela pandemia e 8 ainda não foram realizadas. Na apresentação, foram divulgados números que destacam o pagamento de algo em torno de 150,3 milhões das dívidas do clube.

> Confira e simule a tabela do Campeonato BrasileiroOutros pontos destacados pelo presidente foram os de compras e de logística esportiva. Houve uma centralização dos pedidos o que permitiu a segurança das informações e confiabilidade dos processos. Além do investimento em torno de R$ 700 mil em todo departamento médico, de aproximadamente R$ 500 mil em tecnologia da informação, além da aquisição de frota própria.

Um dos assuntos mais difíceis em meio à pandemia é a captação de patrocinadores e parceiros. Segundo os números apresentados, o departamento comercial do clube fechou acordos importantes com grandes empresas. Neste ano, o valor de arrecadação mais que triplicou com contratos deste tipo é de R$ 32.926.359,50, com destaque para o acordo com a Umbro e com o patrocinador master, a Betano. O presidente mostrou um total de mais de R$ 51 milhões.

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Além disso, Mário salientou o crescimento do programa Sócio Futebol, e anunciou que haverá uma reformulação no programa em breve (algo adiado em virtude da pandemia). Até o momento, houve um aumento de 141% no número de adimplentes (de 13.065 em junho de 2019 para 31.609 agora), resultando em um aumento de 69% da receita média mensal, saltando de R$ 490 mil pra R$ 830 mil, com ticket médio de R$ 27.

- A pandemia acabou impedindo o lançamento do nosso novo plano de Sócio Futebol. Fizemos um belíssimo plano para apresentar em abril de 2020, mas a pandemia se iniciou em março e não pudemos seguir adiante. Mas em breve espero que as coisas voltem ao normal, com todo mundo vacinado, para que a gente possa lançar os planos novos - comentou o presidente.