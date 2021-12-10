Mário Bittencourt confirma pré-acordo com Felipe Melo e fala sobre situação de Marcão no Fluminense

Felipe Melo está muito perto de ser anunciado como reforço do Fluminense. O presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, confirmou que o volante já tem um pré-acordo com o clube e a expectativa é de apresentá-lo na segunda-feira. Presente no Prêmio Brasileirão 2021 (acompanhe ao vivo o evento), o mandatário das Laranjeiras também falou sobre a situação do técnico Marcão - que segue indefinida. - (Felipe Melo) Já tem um pré-acordo, e a tendência é que seja apresentado na segunda-feira - afirmou Mário Bittencourt, completando sobre o técnico do Fluminense:
- Eu e Paulo Angioni ainda não decidimos absolutamente nada sobre isso. Ficará mais para semana que vem.