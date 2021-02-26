Mário Bittencourt confirma aumento na folha do Fluminense e indica que equipe terá 'reforços pontuais'

Crédito: 'Qualquer contratação dentro da próxima semana terá três dias e depois já vai ter jogo para entrar em um time que já performa e dá resultado', diz mandatário do clube (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O mandatário do Fluminense, Mário Bittencourt, e o diretor executivo de futebol, adiantaram detalhes sobre o planejamento do clube para esta temporada. Em entrevista coletiva que, nesta sexta-feira, marcou o fim de ciclo de Marcão como treinador, o presidente do Tricolor das Laranjeiras esquivou-se de falar sobre os jogadores que estão na mira da diretoria. Porém, falou sobre um aumento significativo no orçamento para 2021.

- Com relação a contratações, a gente tenta manter o máximo de sigilo. Tem uma nova comissão técnica chegando, e o Paulo está discutindo nomes com ela. O Paulo é o profissional contratado, diretor executivo, é ele junto do chefe de scout do clube, da preparação física, fisiologia, auxiliares técnicos... São eles que discutem nomes dentro do orçamento que a gente entrega - e trouxe boas perspectivas:

- A gente anunciou ao longo do ano um reajuste de folha de 20%.Com a classificação para a Libertadores, por causa das premiações, vamos tentar um pouquinho a mais, talvez uns 25% ou 30%. Dentro desse orçamento, eles vão trabalhar e apresentar os nomes. A presidência do clube aprova do ponto de vista financeiro, mas quem decide do ponto de vista técnico são os profissionais - completou.

O mandatário reconheceu que o planejamento está atropelado devido ao impasse sobre o futuro da equipe na Copa Libertadores. Recentemente, foram contratados o zagueiro Rafael Ribeiro e o lateral Samuel Xavier.

- Tem uma situação complicada da Pré-Libertadores (mata-matas iniciais) ou fase de grupos. Qualquer contratação dentro da próxima semana terá três dias e depois já vai ter jogo para entrar em um time que já performa e dá resultado. Por isso serão contratações bem mais pontuais e enxutas neste início, porque não tem tempo de inseri-las - disse.

Caso o Palmeiras seja campeão na final com o Grêmio, na Copa do Brasil, o Tricolor das Laranjeiras vai direto para a fase de grupos. O mandatário falou sobre o segundo cenário.