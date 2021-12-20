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Mário Bittencourt confirma acertos do Fluminense com Willian e Pineida

Presidente afirmou que jogadores chegam ao Rio de Janeiro nos próximos dias para fazer exames e assinar o contrato com o clube...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 12:11

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 12:11

Depois de Felipe Melo, o Fluminense já tem mais dois reforços acertados para a próxima temporada. Em live da FluTV, o presidente do clube, Mário Bittencourt, confirmou que o clube fechou com Willian, ex-Palmeiras, e Mário Pineida, que antes estava no Barcelona de Guayaquil (EQU). O brasileiro chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar.- Olha, não sei se pode ser considerado uma novidade, mas amanhã chega o Bigode. Ele chega para os exames e depois apresentamos. Essa era uma novidade que eu queria falar aqui na live. Possivelmente ele já veste nossa camisa e assina contrato. Ele chega por volta das 9h e faz os exames para possivelmente apresentarmos como reforço. Serão dois anos de contrato. É um jogador desejado pelo clube há muito tempo pelo Fluminense - afirmou.
Willian assina com o Fluminense por dois anos. Ele é sonho antigo do clube, que chegou a conversar no início da última temporada. O atacante perdeu espaço no Palmeiras e não estava nos planos. Aos 35 anos, o jogador somou com a camisa do clube paulista 253 jogos, 66 gols marcados e cinco títulos: Brasileirão (2018), Paulistão (2020), Copa do Brasil (2020) e Libertadores (2020 e 2021).
Com relação a Mario Pineida, o jogador é aguardado para realizar os exames médicos. Ele acertou com o Flu por empréstimo de uma temporada junto ao Barcelona (EQU). Aos 29 anos, ele somou 33 partidas, marcou um gol e deu duas assistências na última temporada.
Crédito: WillianvaireforçaroFluminensenapróximatemporada(Foto:Divulgação/Palmeiras

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