Mário Bittencourt confirma acertos do Fluminense com Willian e Pineida

Depois de Felipe Melo, o Fluminense já tem mais dois reforços acertados para a próxima temporada. Em live da FluTV, o presidente do clube, Mário Bittencourt, confirmou que o clube fechou com Willian, ex-Palmeiras, e Mário Pineida, que antes estava no Barcelona de Guayaquil (EQU). O brasileiro chega ao Rio de Janeiro nesta terça-feira para assinar.- Olha, não sei se pode ser considerado uma novidade, mas amanhã chega o Bigode. Ele chega para os exames e depois apresentamos. Essa era uma novidade que eu queria falar aqui na live. Possivelmente ele já veste nossa camisa e assina contrato. Ele chega por volta das 9h e faz os exames para possivelmente apresentarmos como reforço. Serão dois anos de contrato. É um jogador desejado pelo clube há muito tempo pelo Fluminense - afirmou.