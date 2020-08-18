'Marinhodependência'? Atacante descarta rótulo e enfatiza união

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Marinho vive um momento especial com a camisa do Santos. Lesionado logo no primeiro jogo da temporada, o jogador deu a volta por cima e hoje, é um dos principais jogadores do Santos no ano.

O camisa onze teve participação direta nos últimos sete gols do Peixe, balançando as redes cinco vezes e distribuindo duas assistências. E mesmo com apenas sete jogos disputados, ele é o artilheiro da equipe na temporada. Mesmo vibrando com a boa fase individual, o atacante destacou a força coletiva e união do elenco santista.

- Não tem isso de Marinhodependência. Sempre vai ser o grupo. Estou vivendo um momento bom, mas o que vai importar sempre é o coletivo. Sei que perdi muitos jogos no início do ano por conta da fratura no pé, mas me preparei bastante durante a quarentena e nos treinos após o retorno, e as coisas têm acontecido devido ao trabalho. Já estava satisfeito em dar assistências para os meus companheiros, mas fazer gol é muito gostoso também. Tomara que as coisas continuem acontecendo, mas o mais importante é saber que nosso elenco está unido. Temos uma longa temporada pela frente e sabemos que a força do grupo sempre vai prevalecer - afirmou ao site Com um gol e duas assistências na vitória sobre o Athletico-PR por 3 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, o jogador celebrou a importância da vitória para a confiança do grupo no restante da temporada.

- Após o retorno da quarentena a gente ainda não tinha vencido, e nos questionávamos muito aqui dentro sobre isso, pois sabemos que temos uma boa equipe. E essa vitória estava faltando para gente dar um ânimo a mais. Creio que o triunfo de domingo serve para gente começar a ter mais tranquilidade na hora de tomar as decisões e para os jovens do elenco também, que começaram a ter oportunidades agora e nada como começar a jogar vindo de vitória. Confiança está voltando. É ter tranquilidade para fazer um grande jogo lá em Recife, pois temos que almejar coisas grandes e precisamos dessa vitória - concluiu.