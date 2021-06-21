Marinho volta a jogar bem e tenta embalar na temporada

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Após uma sequência de partidas sem grande destaque, o atacante Marinho, eleito Rei da América na temporada 2021, voltou a fazer uma grande partida. O jogador marcou um gol e foi um dos melhores em campo na vitória santista contra o São Paulo, na Vila Belmiro, por 2 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão.Recentemente, o jogador fez uma publicação em sua rede social falando sobre novos recomeços e “voos mais altos".“Avião não permanece no alto todo o tempo, às vezes quando está estacionado não é porque ele não serve! É porque ele tá abastecendo pra fazer voos mais Altos. Tudo Passa, continuar trabalhando é o segredo”, disse Marinho

Após a vitória contra o São Paulo, em entrevista ao Premiere, o destaque santista fez questão de dizer que mesmo em fase ruim, empenho não faltou, e valorizou a oportunidade de jogar pelo Santos.

“Nunca deixei de trabalhar. Sei que escutamos muita coisa. Mas o importante é minha família que me apoia. Torcedor do Santos que gosta de mim sabe que eu tenho me dedicado o tempo todo. Sei que as vezes as coisas não acontecem. Mas é isso, eu coloco a camisa do Santos. É um privilégio jogar neste clube, que aprendi a admirar, tenho na pele”, apontou.

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Já o técnico Fernando Diniz, formado em psicologia, fez questão de destacar que nem sempre os jogadores estão no seus melhores dias, e que por se tratarem de seres humanos, é passivo de erros.

“O Marinho é um jogador especial que a gente tem. Até quinta-feira estava sendo questionado. A gente gosta de questionar, não aprendemos que um jogador é uma pessoa que às vezes vai errar, pode passar por algum tipo de problema", alertou.