futebol

Marinho vira desfalque no Santos contra o RB Bragantino

Atacante recebeu terceiro cartão amarelo e não atuará contra o RB Bragantino. Outros pendurados são Luan Peres, Felipe Jonatan, Pituca e Alison...

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 20:21

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
Marinho não estará à disposição do Santos contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo, às 18h15, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na noite deste domingo, na vitória sobre o Bahia por 3 a 1, na Vila Belmiro. Além dele, Luan Peres, Felipe Jonatan, Pituca e Alison estão pendurados.Com o desfalque, o técnico Cuca pode utilizar Lucas Braga, Arthur Gomes ou Madson na ponta.
Lembrando que o Peixe irá a campo na quarta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Ceará, no Castelão. Na Vila Belmiro o Peixe empatou em 0 a 0.

