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futebol

Marinho treina normalmente e deve reforçar o Santos no sábado

Atacante desfalcou o Peixe nos últimos dois jogos, mas deve enfrentar o Coritiba...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2021 às 20:31
Crédito: Marinho treinou normalmente nesta terça-feira (Ivan Storti/Santos
Com Marinho em campo, o Santos se reapresentou nesta terça-feira já visando o jogo do próximo sábado, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante está recuperado de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que o tirou das duas últimas partidas e será a principal novidade santista para o confronto.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAlém de contar com o retorno de Marinho, Cuca também terá outros dois "reforços" importantes para o duelo. Sandry e Madson retornam de suspensão, o que dará ao Santos "força máxima" para a partida. Sánchez, Jobson e Raniel são desfalques a longo prazo.O Santos tenta acabar com a sequência negativa. Já são seis jogos sem vitória, o que tem complicado a vida do Peixe na briga pela classificação para a próxima Libertadores.
O próximo desafio do Santos será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Na sequência, a equipe enfrenta Corinthians (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora).

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