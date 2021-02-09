Marinho treina normalmente e deve reforçar o Santos no sábado

Com Marinho em campo, o Santos se reapresentou nesta terça-feira já visando o jogo do próximo sábado, contra o Coritiba, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante está recuperado de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, que o tirou das duas últimas partidas e será a principal novidade santista para o confronto.
>> Confira a tabela atualizada do Campeonato BrasileiroAlém de contar com o retorno de Marinho, Cuca também terá outros dois "reforços" importantes para o duelo. Sandry e Madson retornam de suspensão, o que dará ao Santos "força máxima" para a partida. Sánchez, Jobson e Raniel são desfalques a longo prazo.O Santos tenta acabar com a sequência negativa. Já são seis jogos sem vitória, o que tem complicado a vida do Peixe na briga pela classificação para a próxima Libertadores.
O próximo desafio do Santos será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Na sequência, a equipe enfrenta Corinthians (casa), Fluminense (casa) e Bahia (fora).