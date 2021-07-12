Marinho supera Kaio Jorge e assume a artilharia do Santos na temporada

O atacante Marinho marcou de pênalti um dos gols do Santos no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 chegou a 7 gols na temporada, passou Kaio Jorge e é o artilheiro da equipe em 2021. Ele tem 2 gols pela Libertadores, 1 gol pela Copa do Brasil, 4 gols pelo Brasileirão.Kaio Jorge, com desgaste pela sequência de jogos, não vêm sendo relacionado pelo Alvinegro desde o duelo contra o América-MG. Há três rodadas sem atuar, o camisa 9 foi ultrapassado pelo Marinho. Lucas Braga com 5 gols e Marcos Guilherme com 4 estão atrás na lista de artilheiros santistas da temporada.