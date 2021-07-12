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futebol

Marinho supera Kaio Jorge e assume a artilharia do Santos na temporada

Com o gol marcado na derrota do Peixe no clássico contra o Palmeiras, Marinho chegou a sete gols na temporada e se isolou na artilharia do clube. Kaio Jorge tem seis gols...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 17:58

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 17:58

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marinho marcou de pênalti um dos gols do Santos no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 chegou a 7 gols na temporada, passou Kaio Jorge e é o artilheiro da equipe em 2021. Ele tem 2 gols pela Libertadores, 1 gol pela Copa do Brasil, 4 gols pelo Brasileirão.Kaio Jorge, com desgaste pela sequência de jogos, não vêm sendo relacionado pelo Alvinegro desde o duelo contra o América-MG. Há três rodadas sem atuar, o camisa 9 foi ultrapassado pelo Marinho. Lucas Braga com 5 gols e Marcos Guilherme com 4 estão atrás na lista de artilheiros santistas da temporada.
Marinho foi eleito Rei da América na temporada passada após ser um dos destaques do Peixe na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores. Mas logo após a competição o atacante sofreu uma lesão e depois pegou Covid. Devido as duas situações, ele ficou mais de dois meses sem jogar, perdendo inclusive o início da temporada. No Santos desde 2019, Marinho atuou em 91 jogos pelo Peixe e fez 37 gols.Veja os artilheiros do Santos na temporada:
7 gols: Marinho6 gols: Kaio Jorge5 gols: Lucas Braga4 gols: Marcos Guilherme3 gols: Jean Mota, Gabriel Pirani e Vinicius Balieiro2 gols: Felipe Jonatan1 gol: Sánchez, Kevin Malthus, Bruno Marques, Pará, Marcos Leonardo, Ângelo, Soteldo, Kaiky e Sabino

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