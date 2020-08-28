Marinho segue como dúvida para enfrentar o Fla; veja opções de Cuca

A equipe do Santos treinou na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, visando o confronto contra o Flamengo, no próximo domingo (30), às 16h, na Vila Belmiro. O atacante Marinho, que foi substituído com dores na coxa direita contra o Palmeiras, participou de parte do treino no campo com o restante do time. Porém, logo depois, ele fez trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé.