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Marinho segue como dúvida para enfrentar o Fla; veja opções de Cuca

Nesta sexta-feira, o camisa 11 participou de parte do treino no campo, mas fez trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé. Lucas Braga e Raniel podem ganhar chance no time titular...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:17

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 18:17
Crédito: Ivan Storti/Santos
A equipe do Santos treinou na tarde desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, visando o confronto contra o Flamengo, no próximo domingo (30), às 16h, na Vila Belmiro. O atacante Marinho, que foi substituído com dores na coxa direita contra o Palmeiras, participou de parte do treino no campo com o restante do time. Porém, logo depois, ele fez trabalhos na parte interna do CT Rei Pelé.
Com o possível desfalque de Marinho, a tendência é de que Lucas Braga ou Raniel sejam escalados na equipe titular.
Vale lembrar que o treinador já adiantou que, mesmo com o retorno de Éverson, João Paulo seguirá como o goleiro titular da equipe. Alison, suspenso, dará lugar a Jobson como volante da equipe.
Com isso, uma provável escalação deve ser: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho (Lucas Braga), Soteldo e Kaio Jorge (Raniel).

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