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futebol

Marinho se isola na artilharia do Santos em 2020, sai de maca, mas não preocupa

Atleta será reavaliado na reapresentação do elenco nesta segunda-feira (10)...
LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2020 às 20:46

Publicado em 09 de Agosto de 2020 às 20:46

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Marinho marcou o seu quarto gol na temporada, no empate em 1 a 1 entre Santos e Red Bull Bragantino, neste domingo (09), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, e se isolou cada vez mais na artilharia santista em 2020.
No entanto, aos 35 minutos do segundo tempo, o atleta saiu de campo na maca. Ainda que não aparentasse dores, apenas cansaço, ele será reavaliado na reapresentação do elenco, nesta segunda-feira (10).
Marinho retornou recentemente de uma lesão que o tirou do gramado por três meses, que acabou se somando a mais quatro, por conta da paralisação do futebol, devido apandemia do novo coronavírus, entre março e julho. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, no dia 23 de janeiro, no empate em 0 a 0, também contra o Massa Bruta, na Vila Belmiro, o camisa 11 sofreu uma fratura no pé esquerdo. Contudo, dessa vez o atleta não preocupa para os próximos jogos.

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