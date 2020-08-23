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futebol

Marinho sai com dores na coxa e será avaliado nesta semana

Atacante foi substituído no segundo tempo da derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, no Morumbi. A princípio, o camisa onze não preocupa para a próxima rodada...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 19:48

LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 19:48
Crédito: Twitter/Santos
O torcedor santista ficou preocupado ao ver o atacante Marinho, destaque da equipe na temporada, saindo de maca com dores musculares na coxa direita. O camisa onze será avaliado nesta semana, mas, como o Peixe tem a semana cheia para trabalhar, ele não deve ser problema para a próxima rodada.
O atacante vem sendo o principal jogador da equipe após a retomada das competições. Ele fez seis gols e deu assistência para outros dois. Os únicos gols que ele não participou foi o de Soteldo no empate em 1 a 1 com o Santo André e no tento de Jobson no clássico deste domingo.
O Peixe vem sofrendo com o departamento médico lotado. Além da avaliação de Marinho, Vladimir, Anderson Ceará, Uribe, Luiz Felipe e Raniel estão sob os cuidados médicos do Santos. Com a semana cheia, a equipe pretende recuperar o máximo de atletas possíveis. O próximo compromisso do Santos no Brasileirão será apenas no domingo, contra o Flamengo, na Vila, às 16h.

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