Marinho sai com dores na coxa e será avaliado nesta semana

Crédito: Twitter/Santos

O torcedor santista ficou preocupado ao ver o atacante Marinho, destaque da equipe na temporada, saindo de maca com dores musculares na coxa direita. O camisa onze será avaliado nesta semana, mas, como o Peixe tem a semana cheia para trabalhar, ele não deve ser problema para a próxima rodada.

O atacante vem sendo o principal jogador da equipe após a retomada das competições. Ele fez seis gols e deu assistência para outros dois. Os únicos gols que ele não participou foi o de Soteldo no empate em 1 a 1 com o Santo André e no tento de Jobson no clássico deste domingo.