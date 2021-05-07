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futebol

Marinho sai com desconforto na coxa e preocupa para próximos jogos

Santos tem duas decisões pela frente em cinco dias e atleta é um dos líderes da equipe...
LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 00:09

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 00:09

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Marinho foi substituído no final do primeiro tempo da partida entre Santos e Palmeiras, no Allianz Parque, após sentir um desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda. O jogador será avaliado pelo Departamento Médico do clube nesta sexta-feira (7) para saber a gravidade do fato.O Peixe tem dois importantes confrontos nos próximos dias. No domingo, o clube enfrentará o São Bento, na Vila. O duelo definirá quem será rebaixado no Paulistão. O Santos soma um ponto a mais que o adversário e jogará pelo empate para permanecer na elite do futebol paulista.Já na terça-feira o confronto será contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. O Peixe precisa vencer para igualar a equipe argentina no número de pontos e seguir sonhando com a classificação para a próxima fase da competição.

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