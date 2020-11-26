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futebol

Marinho revela 'profecia' de Marcelo Fernandes em vitória do Santos

Atacante admite insatisfação após o Peixe sofrer empate contra a LDU, mas no segundo tempo anotou o segundo tento do Peixe...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 19:33
Marinho foi mais uma vez o destaque do Santos. Na vitória por 2 a 1 para a LDU (EQU), nesta terça-feira (24), no estádio Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o artilheiro santista em 2020 foi o autor do gol da vitória, ao converter um pênalti que o próprio sofreu, aos 14 minutos do segundo tempo. E o tento contou com uma profecia do auxiliar-técnico santista, Marcelo Fernandes, no intervalo do jogo.
O Peixe, que abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, viu o time equatoriano empatar o jogo no último minuto do primeiro tempo, em um contra-ataque. Marinho confessa que ficou bastante irritado na chegada ao vestiário, mas foi acalmado com uma palavra de confiança do comandante do time, na ausência do técnico Cuca, que ainda respeita recomendações médicas de afastamento, após passar uma semana internado por conta da infecção pela Covid-19. - É um jogo especial. Fiquei um pouco preocupado, mas o professor disse que eu faria um grande jogo e traria o gol da vitória pra nós. Fico feliz pela vitória, independentemente que seja eu que tenha feito o gol. Poderia ser outro, poderia ser o John. Tô feliz pelo resultado e de saber que a gente deu um passo importante - afirmou o atleta à Santos TV ao fim da partida.
O camisa 11 foi eleito pela Conmebol o melhor em campo contra os equatorianos, mas afirmou que pra ela a gratificação é vestir a camisa santista.
- O especial é estar em campo com essa camisa. Então, glória a Deus por isso, glória a Deus pelo prêmio, e eu dedico a todos - afirmou o jogador.
Marinho tem 18 gols nesta temporada, ele é de forma disparada o artilheiro do Alvinegro Praiano em 2020. Pela Libertadores, o tento contra a LDU foi terceiro dele na competição.

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