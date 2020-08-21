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futebol

Marinho ressalta importância da base e comemora boa fase no Santos

Atacante marcou o gol da vitória sobre o Sport, na Ilha do Retiro. Camisa onze participou dos últimos oito gols do Santos nesta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 21:42

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 21:42

Crédito: Divulgação/Santos
O Santos venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O atacante Marinho, autor do gol da vitória, enalteceu o resultado e valorizou a importância da base para a equipe santista na temporada.
- Nós sabemos a camisa que vestimos, camisa pesada. Sabemos que temos um grupo em que a maioria é molecada e vamos precisar de todos eles. Todos estão tendo oportunidade e dando conta do recado. Não precisamos de jogador de nome, mas sim de atletas engajados no trabalho. O Cuca vem dando confiança aos meninos - afirmou.
Marinho também projetou o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Para ele, o importante é pensar a cada jogo.
- O importante foi vencer o jogo aqui, sempre difícil, o Sport é uma equipe perigosa jogando em casa. Sabemos que é um passo de cada vez, aproveita e comemorar a vitória. Domingo temos jogo novamente e precisamos focar e virar a chave. Temos que pensar a cada jogo. Independente do adversário, temos que jogar como sempre jogamos, sempre como o Santos - finalizou.

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