Marinho ressalta importância da base e comemora boa fase no Santos

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro e subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. O atacante Marinho, autor do gol da vitória, enalteceu o resultado e valorizou a importância da base para a equipe santista na temporada.

- Nós sabemos a camisa que vestimos, camisa pesada. Sabemos que temos um grupo em que a maioria é molecada e vamos precisar de todos eles. Todos estão tendo oportunidade e dando conta do recado. Não precisamos de jogador de nome, mas sim de atletas engajados no trabalho. O Cuca vem dando confiança aos meninos - afirmou.

Marinho também projetou o clássico contra o Palmeiras, no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Para ele, o importante é pensar a cada jogo.