Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho pede perdão a Ariel Holan no vestiário pelo seu ato de rebeldia

Atacante não gostou de ser substituído e se recusou a cumprimentar o treinador...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 00:47

Crédito: UESLEI MARCELINO / AFP / POOL
Após se recusar a cumprimentar o técnico Ariel Holan ao ser substituído, Marinho foi direto para o vestiário. Mas o ato de rebeldia do jogador durou pouco.Segundos depois de descer para o vestiário, o atacante voltou para o banco e gritou muito com os companheiros, incentivando a equipe até o final. Após o jogo, o atleta usou sua conta no Instagram para pedir desculpas pelo seu ato e falou que conversou com o treinador no vestiário, a quem ele pediu perdão pela falha.O técnico, em sua entrevista coletiva no final do jogo, falou sobre o assunto: “É normal. O Marinho é um jogador muito importante para nosso time. É lógico que ele não quer sair, isso é lógico”, disse Ariel Holan.Veja abaixo o que escreveu Marinho em suas redes sociais com a cabeça mais fria:
Primeiramente esclarecer que minha atitude foi péssima hoje, após a mudança sai chateado! Não sou insubstituível, não sou dono do time e estou aqui para ajudar, sempre me dediquei e vesti esse manto com muito orgulho! Jogador nenhum acima do clube ou faltar com respeito ao treinador, porém já pedi perdão ao treinador diante do grupo, nunca tomei atitude assim com treinador nenhum, fica aqui minhas desculpas, justo eu vir aqui e falar! Sou homem, e continuarei dando a vida para esse clube , mesmo querendo ficar em campo e ajudar, respeito e sempre irei respeitar qualquer decisão da comissão técnica!Humildemente vim aqui me desculpar e esclarecer!Agora classificado para a fase de grupos e espero que os julgamentos não passem do ponto sobre meu caracterObrigado Gratidão sempre por vestir esse manto @santosfc

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados