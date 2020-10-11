Marinho marca dois, Santos vence o Grêmio na Vila e entra no G6

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos chegou a 12ª partida seguida sem perder na temporada ao bater o Grêmio por 2 a 1, neste domingo (11), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Marinho foi novamente o destaque santista no jogo, marcando dois gols, ambos de pênalti, o segundo que o próprio cometeu. Diego Souza anotou o único tento santista. SANTOS COMEÇA MELHOR

O Santos dominou as ações no primeiro tempo. Pressionando as ações desde o primeiro minutos, o Peixe atuou na chamada “linha alta”, não dando espaço para que o Grêmio o agredisse. Nas poucas descidas dos gaúchos, eles eram neutralizados pelo zagueiro Lucas Veríssimo. E assim o Peixe dominou os primeiros 45 minutos.

MARINHO OUSADO

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Peixe teve um pênalti ao seu favor, após Kaio Jorge ter um cruzamento interceptado com o braço pela defensiva do Grêmio. Com muita tranquilidade, o artilheiro santista cavou no meio do gol, deslocando Vanderlei para o canto esquerdo.

SANTOS NÃO MATA O JOGO

Ainda que estivesse melhor e sofrendo pouco sustos do Grêmio, o Peixe pecou em não definir a partida quando tinha mais amplitude ofensiva. No primeiro tempo uma bola na trave de Jean Mota após boa jogada construída por Kaio Jorge. No início da etapa final, Marinho também carimbou o poste em boa trama. Além desses momentos, o Alvinegro não levou efetivamente grande perigo a meta do goleiro Vanderlei.

GRÊMIO CRESCE E EMPATA

Após os 20 minutos do segundo tempo, o Grêmio passou a sair mais ao comando de ataque e agredir mais do que fez em todos os 65 minutos anteriores. E aos 28 minutos da etapa complementar, em boa descida pelo lado direito de campo, a bola foi cruzada para a entrada da área para Diego Souza empatar em um chute de primeira, na única chegada de perigo dos tricolores no jogo até o então.

VAR AJUDA O SANTOS

Cinco minutos após sofrer o empate, o Peixe conseguiu o gol da vitória, novamente em um pênalti, que dessa vez contou com a revisão do árbitro BráulIo da Silva Machado no monitor do VAR, confirmando entrada do zagueiro David Braz em Marinho, que sofreu, bateu e converteu a cobrança, marcando o seu segundo gol na partida.

JOÃO PAULO FEZ A BOA

No último minuto da partida, o goleiro João Paulo, que não havia sido exigido na partida, fez uma grande defesa, após chute na entrada da área, garantido a vitória santista.

DAVID BRAZ EXPULSO

O zagueiro ex-Santos, que hoje defende a camisa gremista, já havia levado um cartão amarelo por ter cometido em Marinho o pênalti que culminou na vitória santista. No último minuto na partida, em uma entrada próximo a bandeira de escanteio, o jogador recebeu o segundo cartão e consequentemente foi expulso. FICHA TÉCNICASANTOS 2 X 1 GRÊMIO

Estádio: Vila Belmiro, Santos (SP)Data/hora: 11/10/2020, às 16h (horário de Brasília)Árbitro: Braulio da Silva Machado/SCAssistentes: Kléber Lucio Gil/SC e Éder Alexandre/SCÁrbitro de vídeo: Wagner Reway/PBCartões amarelos: Jobson (Santos); Robinho e David Braz (Grêmio)

GOLS: 1-0 Marinho (20'/1T); 1-1 Diego Souza (28'/2T); 2-1 Marinho (34'/2T)

SANTOS: João Paulo; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan (Laércio, 40'/2T); Jobson, Diego Pituca e Jean Mota (Madson, 30'/2T); Marinho, Kaio Jorge (Lucas Lourenço, 43'/2T) e Arthur Gomes. Técnico: Cuca.