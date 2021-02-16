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futebol

Marinho manda o recado no Santos: "Ninguém aqui saiu de férias ainda"

Atacante destaca a importância da conquista de vaga na Copa Libertadores de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:47

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:47

Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O Santos divulgou o vídeo dos bastidores da vitória da equipe diante do Coritiba no último sábado. No jogo, marcado por ser a aparição de número 250 de Pará com a camisa do clube, o atacante Marinho fez questão de dizer que a vitória foi para o lateral.
>> Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro - Importante a gente agradecer à Deus. Equipe lutou, se dedicou, fizemos nosso dever de casa. Parabenizar o Pará pelos 250 jogos, a gente pode dar essa vitória para ele - disse Marinho, em entrevista à Santos TV.
Outra fala marcante do atacante foi dirigida aos companheiros, numa roda formada no vestiário, depois da vitória. Marinho pediu dedicação total nos últimos jogos do Brasileirão.- Ninguém aqui saiu de férias ainda. Continuar com os pezinhos no chão, se dedicando. Segunda-feira a gente está junto pensando no clássico já - afirmou.
O clássico citado por Marinho será contra o Corinthians, nesta quarta-feira, 19h, na Vila Belmiro. O jogo é visto como decisivo para as duas equipes na briga por vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. O Peixe tem 50 pontos. O rival tem 49.

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