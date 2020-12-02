Marinho lamenta chances perdidas na derrota para a LDU: 'Concluí mal'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O atacante Marinho foi eleito pela Conmebol o melhor jogador da derrota para a LDU por 1 a 0, na Vila Belmiro. Apesar da classificação para as quartas de final da Libertadores, o camisa onze santista lamentou as chances perdidas da equipe na partida.

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- Não sou tão merecedor desse prêmio. Não só pela derrota, mas acho que fui um pouco abaixo do que venho apresentando. Eu tive algumas chances criadas, mas concluí mal. Tenho que ter um pouco de entendimento, me cobro muito. Agradeço pelo prêmio, mas fui um pouco abaixo. Se fosse para premiar, eu premiava mais pelo coletivo do que minha participação individual - afirmou o jogador ao receber o prêmio de melhor do jogo. Marinho também analisou as próximas partidas do Peixe na temporada. Domingo, o Alvinegro enfrenta o Palmeiras, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogador, o Peixe precisa virar a chave e se concentrar para conseguir um bom resultado diante do rival.