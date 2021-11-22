Marinho inicia transição e deve reforçar o Santos contra o Fortaleza

O técnico Fábio Carille conta com o retorno do atacante Marinho no Santos para o duelo contra o Fortaleza na quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. O camisa 11 desfalcou a equipe na derrota no clássico para o Corinthians com desconforto no posterior da coxa.-Marinho é uma referência, jogador que mesmo não fazendo gols, é um cara que luta dentro de campo, tem personalidade, que fez dois gols nos últimos jogos e é claro que sentimos. Graças a Deus, os exames não mostraram nada sério, apenas uma pequena dor. Espero que amanhã ele já esteja treinado para estar à disposição na quinta-feira - afirmou Carille em coletiva após a derrota para o Corinthians.
Marinho passou por exames, mas foi foi constatado nenhum lesão após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira. Nesta segunda-feira, ele iniciou a transição no gramado do CT Rei Pelé e deve atuar normalmente na quinta.Marinho é o artilheiro do Santos na temporada e no Campeonato Brasileiro. Ele tem 9 gols marcados, sendo 6 gols pela competição.