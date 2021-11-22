Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho inicia transição e deve reforçar o Santos contra o Fortaleza

Atacante desfalcou o Peixe no clássico contra o Corinthians por sentir dores na coxa...
Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:42

O técnico Fábio Carille conta com o retorno do atacante Marinho no Santos para o duelo contra o Fortaleza na quinta-feira, às 19h, na Vila Belmiro. O camisa 11 desfalcou a equipe na derrota no clássico para o Corinthians com desconforto no posterior da coxa.-Marinho é uma referência, jogador que mesmo não fazendo gols, é um cara que luta dentro de campo, tem personalidade, que fez dois gols nos últimos jogos e é claro que sentimos. Graças a Deus, os exames não mostraram nada sério, apenas uma pequena dor. Espero que amanhã ele já esteja treinado para estar à disposição na quinta-feira - afirmou Carille em coletiva após a derrota para o Corinthians.
Marinho passou por exames, mas foi foi constatado nenhum lesão após ser substituído na vitória contra a Chapecoense por 2 a 0, na Vila Belmiro, na última quarta-feira. Nesta segunda-feira, ele iniciou a transição no gramado do CT Rei Pelé e deve atuar normalmente na quinta.Marinho é o artilheiro do Santos na temporada e no Campeonato Brasileiro. Ele tem 9 gols marcados, sendo 6 gols pela competição.
Crédito: Marinho sentiu a coxa esquerda na vitória sobre a Chapecoense (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados