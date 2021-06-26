Marinho iguala Kaio Jorge na artilharia do Santos na temporada

Marinho marcou um dos gols do Santos no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. Com 6 gols na temporada, o camisa 11 igualou Kaio Jorge e a dupla santista lidera a artilharia do Peixe em 2021. Foi o segundo jogo seguido em que Marinho balançou as redes pelo Brasileiro.Os atacantes também têm se dado bem em confrontos recentes contra o Grêmio. Pelo Brasileiro do ano passado, Santos venceu o jogo do primeiro turno por 2 a 1 e empatou em 3 a 3 no segundo. Marinho marcou dois e Kaio Jorge marcou um nesses confrontos. Pelas quartas de final da Libertadores de 2020, o primeiro duelo terminou em 1 a 1 e o gol santista foi anotado pelo camisa 9. Na volta, Peixe venceu por 4 a 1 e Marinho e Kaio Jorge (2) também marcaram.