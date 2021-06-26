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futebol

Marinho iguala Kaio Jorge na artilharia do Santos na temporada

Atacante marcou nos dois últimos jogos e chegou a seis gols na temporada 2021...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 16:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2021 às 16:45
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Marinho marcou um dos gols do Santos no empate em 2 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão. Com 6 gols na temporada, o camisa 11 igualou Kaio Jorge e a dupla santista lidera a artilharia do Peixe em 2021. Foi o segundo jogo seguido em que Marinho balançou as redes pelo Brasileiro.Os atacantes também têm se dado bem em confrontos recentes contra o Grêmio. Pelo Brasileiro do ano passado, Santos venceu o jogo do primeiro turno por 2 a 1 e empatou em 3 a 3 no segundo. Marinho marcou dois e Kaio Jorge marcou um nesses confrontos. Pelas quartas de final da Libertadores de 2020, o primeiro duelo terminou em 1 a 1 e o gol santista foi anotado pelo camisa 9. Na volta, Peixe venceu por 4 a 1 e Marinho e Kaio Jorge (2) também marcaram.
O Peixe possui 30 jogos na temporada somando 11 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Foram 38 gols marcados, incluindo um gol contra a favor do Alvinegro e 40 gols sofridos.Veja os artilheiros do Santos na temporada:
6 - Marinho e Kaio Jorge5 - Lucas Braga3 - Gabriel Pirani e Vinícius Balieiro2 - Jean Mota, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme1 - Sabino, Kaiky, Soteldo, Ângelo, Marcos Leonardo, Pará, Bruno Marques, Kevin Malthus
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