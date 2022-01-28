Marinho explica sonho de jogar no Flamengo e diz: 'Que o meu futebol e jeito possam cativar a Nação'

Primeiro reforço da Era Paulo Sousa, Marinho viveu intensamente o seu primeiro dia como jogador do Flamengo, que o anunciou com um contrato válido até dezembro de 2023 na manhã desta sexta-feira. Além de realizar testes físicos e treinar com o grupo no gramado do Ninho do Urubu, o atacante concedeu a primeira entrevista pelo clube à "FlaTV".- (Expectativa de treinar com o Paulo Sousa) Muito grande. Mais ainda é ter o privilégio de vestir essa camisa. Seu José (seu pai) que vai estar feliz demais, nem consegui falar direito com ele ainda, que saiu falando com os vizinhos, com todo mundo. É um sonho realizado (dele) e meu também, toda a minha cidade é flamenguista. Imagino que agora os pedidos e as cobranças vão aumentar também (risos), mas é uma honra muito grande estar vestindo essa camisa. Todo jogador sonha em jogar no Flamengo. Espero que o meu futebol e o meu jeito de ser possam cativar a Nação e ajudem o Flamengo.

- Foi uma emoção muito grande porque, dentro de casa, vão todos continuar vestindo a camisa do Flamengo. Nada melhor do que eles poderem usar agora a camisa com o meu nome. Já imagino o Maracanã e essa torcida, que eu conheço bem, jogando contra, mas agora podendo ser a favor e realizar tudo que eu e minha família sonhamos.

- Esse é meu maior objetivo (conquistar títulos). O Flamengo é um clube que briga por títulos e tem grandes jogadores. Vim para somar e ser mais para a Nação que é muito gigante.

Vale destacar que Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na veloz negociação. O atacante, inclusive, abrirá mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro desembolsou R$ 7 milhões.

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Na última temporada, Marinho disputou 42 partidas, marcou nove gols e deu quatro assistências. No entanto, o auge da carreira foi em 2020, quando fez 24 gols e deu oitos assistências em 43 jogos disputados. Além disso, foi eleito o Rei da América no ano em questão.

Confira outros trechos da entrevista:

VEM MINI MÍSSIL?

- Estou treinando bastante porque tenho certeza que Papai do Céu vai abençoar esse ano, que vai ser diferente. Não precisamos nem falar da dimensão do Flamengo, podem ter certeza que vou ser mais um cara para somar e mais um maluco da Nação (risos).

CARINHO DA TORCIDA