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Marinho exalta elenco do Santos após vitória na Libertadores: 'Fomos merecedores'

Gol da vitória por 2 a 1 contra a LDU foi marcado pelo artilheiro santista na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 22:14

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 22:14

Crédito: Staff images /CONMEBOL
Decisivo na vitória do Santos por 2 a 1 contra a LDU, nesta terça-feira (24), pelo confronto de ida das oitavas de final da Libertadores, no estádio Casa Blanca, em Quinto, o atacante Marinho ressaltou o comprometimento da equipe para o triunfo.
Artilheiro santista em 2020, com 18 gols, o camisa 11 classificou o time como merecedor do resultado, e agora o Peixe depende de um empate para avançar às quartas de final do torneio continental.
- Comprometimento. Equipe fez o melhor, de acordo com a estratégia. Todos correram e se dedicaram, todos abraçaram o trabalho. Brigamos pela causa e fizemos grande jogo. Fomos merecedores dessa vitória - disse o jogador ao fim da partida. O Santos abriu o placar aos sete minutos de jogo, com Soteldo, mas sofreu o empate dos equatorianos no último minuto do primeiro tempo. Contudo, Marinho afirmou que no intervalo o elenco se fechou para não se abalar e voltar a dianteira do placar na etapa complementar.
- Professor Marcelo Fernandes conversou com a gente no intervalo para passar tranquilidade. Sofremos gol em um vacilo, poderíamos ter matado a jogada. Falou para voltarmos do mesmo jeito, buscando mais a posse de bola. E deu tudo certo - afirmou o artilheiro do Peixe.
Marinho foi eleito o craque da partida, pela Conmebol.
Santos e LDU voltam a campo na próxima terça-feira (01), às 19h15, na Vila Belmiro. Antes disso, o Peixe enfrenta o Sport, na Vila Belmiro, neste sábado (28), às 17h, pela 23ª rodada do Brasileirão.

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