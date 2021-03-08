Marinho está fora do primeiro jogo do Santos na Libertadores

Crédito: Ivan Storti/Santos

Marinho está fora do primeiro jogo do Santos na Copa Libertadores da América 2021, contra o Deportivo Lara (Venezuela). Mesmo liberado após o isolamento social por conta do Covid, o atacante não apresenta as condições físicas ideias se será desfalque na primeira grande decisão do ano.

Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO atacante se reapresentou na sexta e começou a trabalhar a parte física no sábado, mas desde que retornou ao CT Rei Pelé, apresenta dores no corpo e algumas limitações físicas.