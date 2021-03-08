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futebol

Marinho está fora do primeiro jogo do Santos na Libertadores

Sem as condições físicas ideais, o atacante não irá enfrentar o Deportivo Lara nesta terça...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 15:22
Crédito: Ivan Storti/Santos
Marinho está fora do primeiro jogo do Santos na Copa Libertadores da América 2021, contra o Deportivo Lara (Venezuela). Mesmo liberado após o isolamento social por conta do Covid, o atacante não apresenta as condições físicas ideias se será desfalque na primeira grande decisão do ano.
Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO atacante se reapresentou na sexta e começou a trabalhar a parte física no sábado, mas desde que retornou ao CT Rei Pelé, apresenta dores no corpo e algumas limitações físicas.
Além disso, o atacante vem sofrendo com um entorse no joelho esquerdo desde a final da Libertadores. A decisão da comissão técnica e do departamento médico é de não levá-lo nem para o banco de reservas.Santos e Deportivo Lara se enfrentam pela primeira partida da segunda fase da Libertadores nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo de volta será em Caracas, no Venezuela, no dia 1

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