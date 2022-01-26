Marinho está fora da estreia do Santos no Paulistão

O atacante Marinho não estará à disposição da comissão técnica do Santos para a estreia da equipe no Campeonato Paulista. O jogador sequer viajou para Limeira com o restante dos companheiros e ainda não foi inscrito no torneio regional. A expectativa é que ele retorne no próximo sábado (29), contra o Botafogo-SP.Segundo apuração do LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o camisa 11 ainda se recupera da Covid-19 e, por essa razão, será preservado pelo clube. Ele testou negativo no dia 12 de janeiro e voltou a treinar com os companheiros, mas por conta do tempo que ficou de fora, ainda precisa aprimorar a forma física.

Nos amistoso de pré-temporada, Marinho participou apenas contra a Portuguesa santista, no dia 21, entrando nos dois últimos tempos. No primeiro, dia 11 contra o São Caetano, foi poupado, assim como Carlos Sánchez e Sandry, que se recuperavam da Covid.Sem o jogador, a tendência é que Ângelo ocupe o seu lugar. O Peixe deve ir a campo com: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

No ano passado, Marinho conviveu com alguns problemas físicos, que o tiraram de muitos jogos do Santos. Apesar disso, foi o artilheiro do Peixe na temporada em 2021 com 9 gols marcados sendo 6 pelo Campeonato Brasileiro. Em 2021, ao todo foram 41 jogos, 9 gols e 4 assistências.