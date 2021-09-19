Marinho erra pênalti, Santos sofre no ataque e empata com o Ceará

O Santos entrou em campo neste sábado para encarar o Ceará, na Arena Castelão, e encerrar o jejum de vitórias na temporada. Não conseguiu, empatou, e agora está há 9 jogos sem saber o que é vencer.Apesar de melhor organizado em campo, o time de Fábio Carille, que foi escalado com três zagueiros, teve muitas dificuldades na criação, e acabou ficando no 0 a 0.Marinho teve em seus pés a melhor chance da partida em uma cobrança de pênalti, mas escorregou na hora do chute e acabou isolando a bola.
O próximo compromisso do Santos pelo Campeonato Brasileiro está marcado para domingo que vem (26), diante do Juventude, em Caxias do Sul. No primeiro turno, ainda sob o comando de Fernando Diniz, o Alvinegro empatou por 0 a 0, na Vila Belmiro.
O jogo
O Santos começou o jogo bem organizado e sem sofrer muito na defesa. Na frente, Felipe Jonatan teve a primeira oportunidade de abrir o marcador, mas foi dos pés de Marinho que saiu o lance marcante dos 45 minutos iniciais.
Anderson Daronco, com auxílio do VAR, marcou pênalti após a bola tocar no braço do zagueiro Messias. Na cobrança, Marinho acabou escorregando antes do chute e acabou jogando a bola nas arquibancadas da Arena Castelão.
Na etapa final, Carille se cansou dos erros de Pará e tirou o veterano aos 17 minutos para a entrada de Ângelo, improvisando Marcos Guilherme na ala direita. O time, no entanto, pouco evoluiu, e chegou a ser pressionado pelo Ceará, mas acabou conquistando um ponto graças à boa atuação do setor defensivo.
FICHA TÉCNICACEARÁ 0 X 0 SANTOSData e hora: 18 de setembro de 2021, às 21hLocal: Arena CastelãoÁrbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)Árbitro de vídeo: Rafael Traci (RS)Cartões amarelos: Kelvyn, Messias, Erick (Ceará), Pará, Camacho (Santos)Gols: -
CEARÁ: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Fernando Sobral, Geovane (Marlon), Vina (Yony González), Rick (Erick), Kelvyn (Lima), Jael (Cléber); Técnico: Tiago Nunes
SANTOS: João Paulo; Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Wagner Palha; Pará (Ângelo), Camacho (Ivonei), Jean Mota (Zanocelo) e Felipe Jonatan; Marinho, Marcos Guilherme e Léo Baptistão (Raniel) Técnico: Fábio Carille