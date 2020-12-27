Marinho elogia Ceará 'cascudo', mas cita incômodo em sequência negativa do Santos no BR

Crédito: Marinho, em Santos 1x1 Ceará (Divulgação/Santos FC

O tropeço contra o Ceará, em 1 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Santos chegar em sua quarta partida sem vitória no torneio nacional. O atacante Marinho não escondeu o incômodo da sequência negativa.

Mesmo com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Santos nas últimas quatro partidas no Brasileiro empatou com Palmeiras e Ceará e perdeu para Flamengo e Vasco.

- Incomoda (a sequência sem vitórias), porque a gente jogando em casa tem que vencer, tem que fazer valer o mando, mas a gente não joga sozinho, jogamos contra uma equipe cascuda, tem que reconhecer o adversário quando ele vai bem, tem muitos jogadores de qualidade - comentou Marinho, ao Premiere, após o empate, na Vila.

>> VEJA A TABELA DA SÉRIE A A perda de pontos faz o Santos estacionar na oitava colocação, com 38 pontos, além de ver o rival Corinthians reagir e empatar na pontuação. O Alvinegro também está a oito pontos do G-4 do Brasileirão.

Marinho também já citou a Libertadores para o Santos focar na virada do ano. No próximo dia 6 acontece o primeiro duelo da semifinal na Argentina, contra o Boca Juniors.