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Marinho elogia Ceará 'cascudo', mas cita incômodo em sequência negativa do Santos no BR

Empate com o Vovô, por 1 a 1, fez o Alvinegro chegar em sua quarta partida sem vitória no torneio nacional. Peixe estacionou na oitava colocação, com 39 pontos...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:40

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 20:40
Crédito: Marinho, em Santos 1x1 Ceará (Divulgação/Santos FC
O tropeço contra o Ceará, em 1 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, fez o Santos chegar em sua quarta partida sem vitória no torneio nacional. O atacante Marinho não escondeu o incômodo da sequência negativa.
Mesmo com a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o Santos nas últimas quatro partidas no Brasileiro empatou com Palmeiras e Ceará e perdeu para Flamengo e Vasco.
- Incomoda (a sequência sem vitórias), porque a gente jogando em casa tem que vencer, tem que fazer valer o mando, mas a gente não joga sozinho, jogamos contra uma equipe cascuda, tem que reconhecer o adversário quando ele vai bem, tem muitos jogadores de qualidade - comentou Marinho, ao Premiere, após o empate, na Vila.
>> VEJA A TABELA DA SÉRIE A A perda de pontos faz o Santos estacionar na oitava colocação, com 38 pontos, além de ver o rival Corinthians reagir e empatar na pontuação. O Alvinegro também está a oito pontos do G-4 do Brasileirão.
Marinho também já citou a Libertadores para o Santos focar na virada do ano. No próximo dia 6 acontece o primeiro duelo da semifinal na Argentina, contra o Boca Juniors.
- É focar no que a gente tá trabalhando, muita gente achou que a gente ia tá em 17º, mas só a gente sabe que com trabalho a gente chega cada vez mais longe, é virar a chave, aproveitar os dias de treinamento e virar a chave para Libertadores. A gente não tem grupo grande, não tem como tirar todo mundo, mas é isso, dia 6 tem Libertadores - finalizou o camisa 11.

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