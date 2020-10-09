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Marinho e Veríssimo participam de parte de treino, mas seguem como dúvidas no Santos

Dupla ficou de fora do clássico contra o Corinthians, na última quarta-feira (07) e do treinamento desta quinta-feira (08)...
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 19:45

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 19:45

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Marinho e Lucas Veríssimo seguem dúvidas para o Santos enfrentar o Grêmio, neste domingo (11), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.
A dupla alternou um período em campo no treinamento desta sexta-feira (09) em campo e o outro fazendo um trabalho na parte interna do CT Rei Pelé. Por conta de problemas físicos, o zagueiro com um edema na panturrilha esquerda e o atacante com um desconforto muscular na coxa esquerda, os dois não atuaram no empate em 1 a 1 contra o Corinthians, nesta quarta-feira (07), pela 14ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena, e também foram ausências na reapresentação santista, nesta quinta-feira (08).No gramado do Centro de Treinamentos, o técnico Cuca, que voltará a comandar o Peixe da beirada do campo contra o Tricolor Gaúcho, após cumprir suspensão no clássico deste meio de semana, realizou uma atividade em campo reduzido. Peças importantes como o lateral-direito Pará, o zagueiro Luan Peres e os meias Diego Pituca e Jobson fizeram apenas um trabalho físico sem ir a campo.
O zagueiro Laércio, que estava há semanas treinando no Peixe e esperando a derrubada da punição na Fifa que impedia o clube de registrar atletas, participou normalmente da atividade. O seu nome inclusive já saiu no Boletim Informativo Diário da CBF, o deixando apto para entrar em campo no momento que a comissão técnica desejar.

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