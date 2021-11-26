Marinho e Tardelli estão fora do jogo do Santos contra o Internacional

O Santos divulgou no início da noite desta sexta-feira a lista dos atletas relacionados para a partida contra o Internacional, jogo que será realizado domingo, às 19h, no Beira-Rio. Entre os desfalques estão os titulares Diego Tardelli e Marinho, que foram substituídos pelo técnico Fábio Carille no intervalo da vitória do Peixe por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na última quinta-feira.Após a realização de exames de imagem, o atacante Diego Tardelli foi diagnosticado com um edema na posterior da coxa esquerda. Já Marinho, com dor na posterior da coxa, também não viajará com o elenco. Os dois atletas passarão por tratamento intensivo no CT Rei Pelé, sendo reavaliados diariamente pelo Departamento Médico do Santos.O atacante Marcos Guilherme é outro desfalque do Santos contra o Inter. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e cumprirá suspensão automática.Confira os relacionados do Peixe para o duelo:
Goleiros: João Paulo, Diógenes e JandreiLaterais: Felipe Jonatan, Pará e MoraesZagueiros: Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Robson Reis, Danilo Boza e KaikyMeio-campistas: Sandry, Vinícius Balieiro, Carlos Sánchez, Luiz Henrique, Camacho, Vinícius Zanocelo e Gabriel PiraniAtacantes: Raniel, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Leonardo e Matías Lacava