Marinho e mais quatro reforçam a delegação do Santos na Bahia

O técnico Fernando Diniz recebeu cinco reforços em Salvador nesta quinta-feira. Depois de desfalcar o Santos na partida contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, o atacante Marinho viajou para a Bahia e deve ficar à disposição para a estreia do Peixe no Brasileirão, sábado, diante do Bahia.
Além dele, o volante Alison e o meia Jean Mota, que cumpriram suspensão na partida contra o Barcelona-EQU, também viajaram e podem retornar ao time titular na partida deste sábado.As outras duas novidades para o técnico Fernando Diniz foram o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme, anunciados nesta quinta como novos reforços do Santos. Os dois aguardam a publicação do registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estarem à disposição na estreia no Brasileirão.
O Santos faz a última atividade antes do confronto contra o Bahia na tarde desta sexta-feira, no CT do Vitória. O Peixe deve estrear no Campeonato Brasileiro com João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga