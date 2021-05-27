futebol

Marinho e mais quatro reforçam a delegação do Santos na Bahia

Atacante deve reforçar o Peixe na estreia no Brasileirão. Além dele, o volante Alison, o meia Jean Mota e os novos reforços, Moraes e Marcos Guilherme, viajaram para Salvador...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 20:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O técnico Fernando Diniz recebeu cinco reforços em Salvador nesta quinta-feira. Depois de desfalcar o Santos na partida contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores, o atacante Marinho viajou para a Bahia e deve ficar à disposição para a estreia do Peixe no Brasileirão, sábado, diante do Bahia.
Além dele, o volante Alison e o meia Jean Mota, que cumpriram suspensão na partida contra o Barcelona-EQU, também viajaram e podem retornar ao time titular na partida deste sábado.As outras duas novidades para o técnico Fernando Diniz foram o lateral-esquerdo Moraes e o meia-atacante Marcos Guilherme, anunciados nesta quinta como novos reforços do Santos. Os dois aguardam a publicação do registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para estarem à disposição na estreia no Brasileirão.
O Santos faz a última atividade antes do confronto contra o Bahia na tarde desta sexta-feira, no CT do Vitória. O Peixe deve estrear no Campeonato Brasileiro com João Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Lucas Braga

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

