Marinho e Kaio Jorge são indicados ao prêmio de craque da Libertadores

Os atacantes Marinho e Kaio Jorge, do Santos, estão na disputa do prêmio de Craque da Libertadores 2020. A Conmebol anunciou os finalistas na terça-feira (5) e dois nomes do elenco de cada semifinalista da competição foram indicados.O vencedor do prêmio será escolhido através de uma votação popular. Além dos santistas, Tevez e Salvio, do Boca Juniors, De la Cruz e Suárez, do River Plate, Rony e Gustavo Gómez, do Palmeiras estão concorrendo ao troféu.Destaque na temporada do Peixe em 2020, Marinho possui quatro gols na edição deste ano da Libertadores até então e é um dos líderes da equipe em campo. O camisa 11 foi escolhido como o homem da partida em muitos jogos do Santos pela fase de grupos da competição.Kaio Jorge possui cinco gols na Libertadores, um deles o mais rápido de um brasileiro na competição. Apesar de novo, o Menino da Vila é fundamental para a equipe.O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta, às 19h15 horas (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quarta (13), na Vila Belmiro.