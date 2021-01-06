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Marinho e Kaio Jorge são indicados ao prêmio de craque da Libertadores

Conmebol indicou dois jogadores de cada semifinalista da competição para votação...

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 10:39
Crédito: Divulgação/Santos FC
Os atacantes Marinho e Kaio Jorge, do Santos, estão na disputa do prêmio de Craque da Libertadores 2020. A Conmebol anunciou os finalistas na terça-feira (5) e dois nomes do elenco de cada semifinalista da competição foram indicados.O vencedor do prêmio será escolhido através de uma votação popular. Além dos santistas, Tevez e Salvio, do Boca Juniors, De la Cruz e Suárez, do River Plate, Rony e Gustavo Gómez, do Palmeiras estão concorrendo ao troféu.Destaque na temporada do Peixe em 2020, Marinho possui quatro gols na edição deste ano da Libertadores até então e é um dos líderes da equipe em campo. O camisa 11 foi escolhido como o homem da partida em muitos jogos do Santos pela fase de grupos da competição.Kaio Jorge possui cinco gols na Libertadores, um deles o mais rápido de um brasileiro na competição. Apesar de novo, o Menino da Vila é fundamental para a equipe.O Santos visita o Boca Juniors nesta quarta, às 19h15 horas (Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Taça Libertadores. O jogo de volta acontece na próxima quarta (13), na Vila Belmiro.

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