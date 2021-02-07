Marinho é dúvida, mas Santos terá reforços contra o Coritiba

O Santos pegou o Atlético-GO mais um vez com o desfalque de seu principal jogador na temporada. Marinho ainda não se recuperou de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o técnico Cuca diz ainda não saber se poderá contar com o atacante na próxima rodada."Não sei (situação clínica de Marinho). A gente tem que voltar e consultar o departamento médico para ver o que ele evoluiu, em cima de lesão dele. Não sei dizer como ele está hoje".Marinho está sofrendo com dores no joelho desde a final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras, no último sábado. Além de ser desfalque contra o Atlético Goianiense, ele também perdeu o duelo contra o Grêmio, na última quarta-feira.