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futebol

Marinho é dúvida, mas Santos terá reforços contra o Coritiba

Atacante continua sentindo dores e será reavaliado, mas Cuca poderá contar com Sandry e Madson, que cumpriram suspensão automática no empate em Goiânia...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 16:40

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 16:40

Crédito: Marinho segue com dores e não tem presença certa contra o Coritiba (Ivan Storti/Santos
O Santos pegou o Atlético-GO mais um vez com o desfalque de seu principal jogador na temporada. Marinho ainda não se recuperou de um edema no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, e o técnico Cuca diz ainda não saber se poderá contar com o atacante na próxima rodada."Não sei (situação clínica de Marinho). A gente tem que voltar e consultar o departamento médico para ver o que ele evoluiu, em cima de lesão dele. Não sei dizer como ele está hoje".Marinho está sofrendo com dores no joelho desde a final da Copa Libertadores da América, contra o Palmeiras, no último sábado. Além de ser desfalque contra o Atlético Goianiense, ele também perdeu o duelo contra o Grêmio, na última quarta-feira.
Se Marinho ainda é dúvida, o técnico Cuca sabe que contará com dois retornos importantes para a equipe. Sandry e Madson voltam de suspensão e estão à disposição do treinador.
Veja a tabela do Brasileirão e faça sua simulação
O próximo desafio do Santos será já no próximo sábado, 19h, quando a equipe recebe o Coritiba, na Vila Belmiro. O jogo é considerado essencial na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América.

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