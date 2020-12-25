futebol

Marinho, do Santos, 'ignora' folga de Natal e treina no CT Rei Pelé

Atacante realizou um treino físico na academia do Alvinegro, nesta sexta-feira. Próximo duelo do Peixe é contra o Ceará, no domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 13:15

Crédito: Marinho, em treino físico no CT Rei Pelé (Reprodução
O atacante Marinho não ligou para a folga de Natal e treinou na academia do Santos, no CT Rei Pelé, nesta sexta-feira. O Peixe enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
"Bom dia, gente. Bora sair da cama, vamos trabalhar um pouquinho. Quem trabalha, Deus ajuda. Seguimos o fluxo, daquele jeito. Bom dia, feliz Natal de novo", falou Marinho em sua rede social.
O Santos se reapresenta neste sábado, no CT Rei Pelé. O Alvinegro é o oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos.
