Marinho, do Santos, 'ignora' folga de Natal e treina no CT Rei Pelé

O atacante Marinho não ligou para a folga de Natal e treinou na academia do Santos, no CT Rei Pelé, nesta sexta-feira. O Peixe enfrenta o Ceará, neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
"Bom dia, gente. Bora sair da cama, vamos trabalhar um pouquinho. Quem trabalha, Deus ajuda. Seguimos o fluxo, daquele jeito. Bom dia, feliz Natal de novo", falou Marinho em sua rede social.
O Santos se reapresenta neste sábado, no CT Rei Pelé. O Alvinegro é o oitavo colocado do Brasileirão, com 38 pontos.
