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futebol

Marinho, do Santos, ganha bola de prata pelo Brasileirão 2020

Atacante terminou a competição com 17 gols marcados, um a menos que os artilheiros...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:54

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:54

Crédito: Marinho está afastado dos treinos do Santos por ter testado positivo para Covid (Ivan Storti/Santos
O atacante Marinho ganhou a bola de prata, tradicional prêmio da emissora ESPN e da Revista Placar. Ele foi um dos melhores atacantes da edição do Campeonato Brasileiro 2020, ao lado de Luciano, do São Paulo.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroO camisa 11 do Santos não pôde comparecer ao evento pois testou positivo para a Covid, mas mandou uma mensagem.
- Muito feliz, agradecer minha família, o Santos por me proporcionar viver esse momento. Infelizmente não consegui estar ai, testei positivo para o Covid, mas já estou isolado em casa e desejo uma ótima festa a todos vocês. Parabéns a cada atleta que participou nessa seleção. Um beijo grande", comemorou Marinho em vídeo enviado à ESPN.O jogador ficou em terceiro lugar no prêmio Craque da Galera do Brasileirão, promovido pelas redes sociais da competição, com 6% dos votos. Um dos principais destaques do Peixe na temporada, Marinho foi eleito o Rei da América, melhor jogador desta edição da Copa Libertadores (o atacante estava concorrendo com o companheiro Soteldo e os palmeirenses Rony e Weverton).
No Brasileirão do ano passado, Marinho foi apenas o quatro principal artilheiro do time, com oito gols. Ele ficou atrás de Eduardo Sasha (14), Carlos Sánchez (12) e Soteldo (9). Na atual temporada, o camisa 11 virou protagonista com 17 gols marcados e sete assistências.

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