Marinho, do Santos, ganha bola de prata pelo Brasileirão 2020

O atacante Marinho ganhou a bola de prata, tradicional prêmio da emissora ESPN e da Revista Placar. Ele foi um dos melhores atacantes da edição do Campeonato Brasileiro 2020, ao lado de Luciano, do São Paulo.

- Muito feliz, agradecer minha família, o Santos por me proporcionar viver esse momento. Infelizmente não consegui estar ai, testei positivo para o Covid, mas já estou isolado em casa e desejo uma ótima festa a todos vocês. Parabéns a cada atleta que participou nessa seleção. Um beijo grande", comemorou Marinho em vídeo enviado à ESPN.O jogador ficou em terceiro lugar no prêmio Craque da Galera do Brasileirão, promovido pelas redes sociais da competição, com 6% dos votos. Um dos principais destaques do Peixe na temporada, Marinho foi eleito o Rei da América, melhor jogador desta edição da Copa Libertadores (o atacante estava concorrendo com o companheiro Soteldo e os palmeirenses Rony e Weverton).