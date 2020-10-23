Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Marinho deve voltar, e Cuca tem dúvidas no ataque do Santos

Peixe treinou nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé, em preparação para enfrentar o Fluminense, domingo, no Maracanã. Camisa 11 santista deve retornar ao time...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2020 às 20:06

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 20:06

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos treinou na tarde desta sexta-feira (23), no CT Rei Pelé, em preparação para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento contou novamente com a presença do trio Marinho, Alison e Lucas Veríssimo. Dentre os três, o atacante e o zagueiro devem ser titulares diante do Tricolor carioca. O desfalque fica por conta do lateral-direito Pará, com uma lesão em uma das coxas.
Para o técnico Cuca, a principal dúvida é no ataque. Kaio Jorge está com a Seleção sub-20 e não poderá atuar. Marcos Leonardo, Arthur Gomes e Lucas Braga brigam pela vaga no comando ofensivo.
Com isso, o provável Santos para domingo é: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo ou Arthur Gomes) e Soteldo.
O Peixe realizará mais um treinamento neste sábado no CT Rei Pelé e, na sequência, viajará ao Rio de Janeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados