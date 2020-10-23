Marinho deve voltar, e Cuca tem dúvidas no ataque do Santos

O Santos treinou na tarde desta sexta-feira (23), no CT Rei Pelé, em preparação para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento contou novamente com a presença do trio Marinho, Alison e Lucas Veríssimo. Dentre os três, o atacante e o zagueiro devem ser titulares diante do Tricolor carioca. O desfalque fica por conta do lateral-direito Pará, com uma lesão em uma das coxas.
Para o técnico Cuca, a principal dúvida é no ataque. Kaio Jorge está com a Seleção sub-20 e não poderá atuar. Marcos Leonardo, Arthur Gomes e Lucas Braga brigam pela vaga no comando ofensivo.
Com isso, o provável Santos para domingo é: João Paulo; Madson, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Jean Mota; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo ou Arthur Gomes) e Soteldo.
O Peixe realizará mais um treinamento neste sábado no CT Rei Pelé e, na sequência, viajará ao Rio de Janeiro.