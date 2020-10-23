Marinho deve voltar, e Cuca tem dúvidas no ataque do Santos

O Santos treinou na tarde desta sexta-feira (23), no CT Rei Pelé, em preparação para enfrentar o Fluminense no próximo domingo, às 16h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O treinamento contou novamente com a presença do trio Marinho, Alison e Lucas Veríssimo. Dentre os três, o atacante e o zagueiro devem ser titulares diante do Tricolor carioca. O desfalque fica por conta do lateral-direito Pará, com uma lesão em uma das coxas.